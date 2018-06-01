В Северодонецке создали комиссию по вопросам обеспечения жилья переселенцев

Во исполнение выполнение постановления Кабинета Министров Украины от 18.04.2018 года № 280 «Вопросы обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины» исполнительный комитет Северодонецкого городского совета решил создать комиссию по рассмотрению заявлений внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, о выплате денежной компенсации за принадлежащие для получения жилые помещения, а также утвердил Положение.

Возглавляет комиссию заместитель городского головы Инна Фесенко, пишет 06452.

С целью содействия решения вопросов по обеспечению жильем детей-сирот и лиц из их числа, нуждающихся в улучшении жилищных условий, решено создать комиссию по вопросам определения предложений в отношении жилых помещений, которые будут приобретены в 2018 году за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетом на приобретение жилья для детей-сирот, лиц из их числа, утвердив ее состав (председатель – заместитель городского головы Инна Фесенко) и Положение о комиссии.