Медикам в ОРДЛО запретили разговаривать с гражданскими о боевиках

Врачам и медперсоналу на временно оккупированном Донбассе запрещено говорить о боевиках.

Об этом пишет «Лига» со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, медицинскому персоналу больниц даны указания о запрете распространения сведений о пророссийских наемниках, находящихся на лечении.

Боевикам также запретили общение с гражданскими пациентами, прежде всего об обстановке в районе ведения боевых действий и потерях личного состава.