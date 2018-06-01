В Украине запускают создание Высшего антикоррупционного суда

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запуске Высшего антикоррупционного суда.

Об этом он объявил в ходе выступления в Киевском институте международных отношений.

"Эта наша встреча с вами должна чем-то запомниться. И я принял решение, что мы именно сегодня здесь должны подписать закон о запуске антикоррупционного суда…Думаю, символично будет, что именно в этих стенах произойдет запуск этого процесса", - заявил Порошенко.