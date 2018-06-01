КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 43 тыс. человек

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекли 43 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/20; "Марьинка" - 5/60; "Новотроицкое" - 0/40; "Гнутово" - 10/10. Также сообщается, что за минувшие сутки КПВВ пересекли 43 тыс. человек и 5,7 тыс. транспортных средств: "Майорское" - 9175 человек и 1050 транспортных средств; "Марьинка" - 10410 человек и 1975 транспортных средств; "Новотроицкое" - 8165 человек и 1590 транспортных средств; "Гнутово" - 4070 человек и 946 транспортных средств; "Станица Луганская" - 11210 человек.