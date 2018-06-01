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СБУ разоблачила очередную попытку вербовки террористами "ЛНР"

Сегодня, 17:46 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили очередную попытку вербовки террористами "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. "Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили очередную попытку вербовки гражданина Украины так называемыми спецслужбами террористической организации "ЛНР"", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в конце марта 2018 года боевики незаконных вооруженных формирований задержали жителя Киева на КПВВ "Станица Луганская" во время попытки попасть на временно оккупированную территорию по личных делах.

"Злоумышленники обвинили мужчину в подрыве памятника в центре Луганска и в связях с мифической "украинской ДРГ". Для получения "признаний" террористы жестоко избивали заключенного, пытали электротоком, вводили инъекции с неизвестным веществом, подвергли "проверке" на полиграфе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что через два месяца пыток в подвалах так называемого "МГБ" боевики заставили украинского пленника написать расписку о готовности сотрудничать с представителями террористической организации и отвезли к линии разграничения. После прибытия на контролируемую украинской властью территорию бывший заложник сразу попал в поле зрения сотрудников СБУ. Мужчина добровольно дал показания об обстоятельствах его вербовки и поставленных террористами задач, и заверил правоохранителей об отсутствии намерений выполнять преступные указания боевиков. "Служба безопасности Украины отмечает, что подобные случаи не единичны. Чтобы склонить граждан Украины к государственной измене, пророссийские боевики прибегают к шантажу и пыткам", - сообщает СБУ


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