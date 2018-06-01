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На Луганщине поселкового голову подозревают в служебном подлоге и нанесении ущерба государству

Сегодня, 15:45 citynews.net.ua | Напечатать

Прокуратурой Луганской области сообщено о подозрении поселковому голове в злоупотреблении своим положением, вследствие чего государству причинен ущерб в размере 400 тыс. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратурой Луганской области сообщено о подозрении поселковому голове одного из районов Луганщины по факту совершения им уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия), ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия)», – сказано в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что председатель поселкового совета подписал платежные поручения на выполнение работ по реконструкции канализационного коллектора, сети и канализационной насосной станции, которые фактически не выполнялись, но были оплачены за счет заказчика строительства.

«В результате таких действий на счет предприятия поступили денежные средства в сумме 400 тыс. грн», – констатировали в прокуратуре.

«Кроме этого, понимая, что денежные средства за указанные невыполненные работы будут перечислены из бюджета поселкового совета, чиновник подписал акты приемки выполненных работ, тем самым совершил служебный подлог», – добавили в ведомстве.

Санкция ч. 2 ст. 364 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, ч. 1 ст. 366 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.


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