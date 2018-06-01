С начала войны саперы ВСУ обезвредили более 206 тыс. взрывоопасных предметов

С начала боевых действий на Донбассе саперы Вооруженных сил Украины обезвредили более 206 тыс. взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

«В определенных районах Донецкой и Луганской областей продолжается работа инженерно-саперных подразделений Вооруженных Сил Украины. На прошлой неделе саперные подразделения Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил проверили на наличие взрывоопасных предметов более 13, 4 га территории и обезвредили 3 540 единиц взрывоопасных предметов. Всего с начала боевых действий на востоке Украины, наши саперные подразделения обезвредили более 206 тыс. взрывоопасных предметов на территории Донецкой и Луганской областей», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что саперы ВСУ проверили более 3900 га территорий и очистили более 1310 км дорог и маршрутов движения.