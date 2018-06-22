Статус участника боевых действий уже получили более 200 тысяч военных

Статус участника боевых действий на сегодняшний день получили 234 тысячи военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает «Укринформ».

«На сегодняшний день статус участника боевых действий получили 234 тысячи военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины - участников АТО», - сказал он.

По информации Департамента кадровой политики Минобороны, с начала проведения боевых действий на востоке Украины государственными наградами Украины награждены 80 тысяч 217 военнослужащих и поощрительными отличиями Министерства обороны Украины 54 тысячи 555 военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины - участников боевых действий.