Почти 69 млн грн военного сбора собрали плательщики Луганщины

На Луганщине налогоплательщики довольно ответственно относятся к начислению и уплате военного сбора, который направляется на защиту государственного суверенитета, гарантий стабильности и укрепление экономической безопасности Украины.

В Главном управлении ГФС в Луганской области сообщили, что в январе-мае 2018 года поступления военного сбора составили 68 млн 552 тыс. Это на 17 млн грн, или на 32,9 % больше показателя за январь-май 2017-го года.

Напомним, военный сбор введен с августа 2014 года. Его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками военного сбора являются физические лица - резиденты и нерезиденты, которые получают доходы в Украине. Ответственными за начисление военного сбора в бюджет являются работодатели, начисляющие доходы в виде заработной платы в пользу налогоплательщика.