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РФ поставляет своим боевикам на Донбассе запрещенное конвенциями оружие

Сегодня, 10:33 citynews.net.ua | Напечатать

РФ поставляет своим боевикам на Донбассе запрещенное конвенциями оружиеРоссия поставляет своим оккупационным силам на Донбассе запрещенное международными договорами оружие. Об этом заявил волонтер Serg Marco.

По его словам, украинские военные на передовой продемонстрировали ему образцы такого оружия. В частности, речь идет о противопехотных минах ПМН-2, которых нет на вооружении в Украине. Кроме того, такое оружие запрещено Женевской конвенцией, отмечает активист.

Марко со ссылкой на слова военных заявил, что украинские защитники такие мины с линии разграничения выкапывают и монтируют на позициях оккупантов.

«У них там теперь этих мин хватает. А потому, что не надо с нами таким оружием воевать», - передает Марко слова военных.


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