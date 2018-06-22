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СЦКК: Боевики прячут в городах танки, «Грады» и гаубицы

Сегодня, 09:58 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики оккупационной администрации Российской Федерации продолжают сосредоточивать тяжелую технику и вооружение за пределами мест хранения, нарушая расстояние отвода, сообщает украинская сторона СЦКК.

В частности, наблюдатели СММ ОБСЕ задокументировали в жилом районе Донецка расположение 31 танка различной модификации, 2 самоходные гаубицы (2С3 «Акация»), 3 бронированных ремонтно-эвакуационных машины (БТС-4А), 2 бронетранспортера (БТР-80 и МТЛБ). На восточной окраине населенного пункта Перевальск Луганской области наблюдатели миссии обнаружили реактивную систему залпового огня (БМ-21 «Град»), 4 танка (Т-64), 2 самоходные гаубицы (2С1) и 2 противотанковых орудия (МТ-12 «Рапира»).

В то же время, по результатам проведенной верификации мест хранения отведенной техники, на временно неподконтрольной территории в Донецкой области, вблизи населенного пункта Покровка наблюдатели обнаружили 6 самоходных гаубиц (2С1), 3 буксируемые гаубицы (Д-30), противотанковую пушку (МТ-12 ) и 10 танков (Т-72), а также 22 танка различной модификации, 6 зенитно-ракетных комплексов (9К35 «Стрела-10») и 8 минометов (2Б11 «Сани») на так называемом полигоне недалеко от населенного пункта Бугаевка.

«Указанное тяжелое вооружение и военная техника находилась за пределами мест хранения, что является грубым нарушением пункта 5 Меморандума Минских договоренностей», - подчеркнули в СЦКК.

Кроме того, по имеющейся информации, на территории железнодорожной станции «Дебальцево» было выявлено, как боевики российских оккупационных войск разгружают 4 крытых вагона с боеприпасами, а также зафиксировано передвижение нескольких единиц артиллерийских систем различного калибра из Горловки в направлении населенного пункта Гольмовский.

«Подобные действия со стороны оккупационной администрации Российской Федерации следует расценивать, как очередной этап подготовки боевиками вооруженных формирований РФ тяжелой техники и вооружения к ее применению на линии разграничения против подразделений Вооруженных сил Украины и мирного населения Донбасса, нарушая Минские договоренности», - подчеркнули в СЦКК.


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