Боевики увеличили применение запрещенного минскими договоренностями оружия

В районе проведения операции Объединенных сил на протяжении прошлых суток, 24 июня, в результате активных боевых действий один украинский военный погиб, четыре получили ранения.

Об этом сообщил штаб ООС в Facebook. "Во второй половине суток российские оккупационные войска увеличили использование оружия крупного калибра, запрещенного Минскими договоренностями. Зафиксирован также огонь из танка и БМП", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении боевые действия продолжались в районе населенного пункта Крымское, возле Луганского и Новозвановки.

На Донецком направлении под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки и Каменки.

На Мариупольском направлении боевики вели огонь по нашим позициям в Водяном, также подверглись обстрелам позиции вокруг Лебединского, окраины населенных пунктов Богдановка, Гнутово и Широкино.