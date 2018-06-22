Донбасс – уехать нельзя остаться

Близость к фронту, периодические обстрелы, отсутствие полного медицинского обслуживания, работы, разбитое или частично поврежденное жилье, отсутствие компенсаций, господдержки и перспектив. Реалии жизни людей в прифронте Луганской и Донецкой областей. Тем не менее, здесь продолжают жить, садить огороды, растить детей, учиться и верить, что когда-нибудь сюда вернется мир или… хотя бы перестанут стрелять.

«Компенсации? Нет, не слышали»

Верхнеторецкое (бывший Дзержинск) посёлок городского типа в Ясиноватском районе Донецкой области. 297 домов разрушено. Их них восстановлено – 20. Убито – 12 мирных граждан. Ранения получили – 15.

В Верхнеторецком, что находится на самой линии фронта, по соседству с Красным Партизаном (подконтрольный группировке ДНР), проживает около 3 тысяч людей. Среди них – 20 многодетных семей. Из 297 разрушенных домов за период боевых действий, удалось восстановить 20. 11 домов разрушены до фундамента. Помощи от государства за поврежденное жилье – нет. Помогают только международные благотворительные организации. На сегодня, местные власти поселка, надеяться, что организация «Человек в беде», которая дала гарантии восстановить все дома до конца года, свое обещание выполнит. За свой счет провести восстановительные работы в Верхнеторецком не могут.

За годы войны тут погибли 12 мирных граждан, 15 человек получили ранения. Никакой помощи или компенсации семьи погибших или пострадавшие вследствие боевых действий от государства не получают. Больницу в Верхнеторецком разбили. Позже ее оборудовали в местной школе. За три года подвижек для создания компактного медицинского учреждения практически нет. До ближайшего роддома 25 километров.

Отделения пенсионного фонда тут также нет. Учреждение переехало в Очеретино (25 километров от поселка). Обслуживают местных пенсионеров с помощью мобильного офиса и выездных приемов совместно с управлением социальной защиты.

За деньги поселкового совета, представителей Красного креста и организации «Человек в беде» в поселке восстановили клуб, детский сад и школу, где сегодня учатся 115 детей. По-прежнему на работу сюда ездят и учителя из Ясиноватой (подконтрольна группировке ДНР). Помощи от государства на восстановление социальных объектов не было.

В период активных боевых действий, спасая свои жизни, часть населения из поселка выехала, бросив дома. Впоследствии жилье заняли военные, поэтому местные вернуться не могут. О компенсациях за использование жилья военными речи не идет.

Новые рабочие места здесь не появляются. Как признаются местные, это самая острая проблема. «Понятно, что в нашем поселке строить какой-то бизнес сейчас невозможно. Тут и военные, и стреляют. Но и в соседних селах, которые дальше от линии, работы тоже нет. И по итогу, люди просто спиваются. А ведь здесь растут дети. Ходит у нас тут маршрутка на Новгородское и Очеретино. Но этого недостаточно. Вот если 500 человек трудоспособных будут ехать, как они там поместятся? Нам нужна хотя бы электричка, чтобы на мирную территорию выехать и там работать. Тут же ничего не останется, если не работать. Только на гуманитарке «выезжаем. Те, у кого есть средства и авто, пытаются еще что-то «контрабандой» туда- сюда возить. Но этого делать нельзя, сами понимаете, что за это будет», - рассказал местный житель Григорий.

Авдеевка - город в центральной части Донецкой области, находится на границе с Донецком (подконтролен группировке ДНР). За годы войны разрушениям подверглись 1263 дома. Десятки мирных погибли, сотни людей – получили ранения различной степени тяжести, в том числе дети.

«В этих двух домах проживает 15 и 25 семей. Переселять некуда и сами люди переселяться не хотят. Коммуникации в доме работают – свет и вода.

Планы по ремонту есть, но ремонтировать будут только по завершению боевых действий. «Направление опасное, 6 километров до Донецка». Больше всего прилетов – февраль и март 2017 года».

В Авдеевке нет неповрежденного жилья. Каждому дому досталось за четыре года войны. Разбитые окна, двери, подъезды – по авдеевским меркам – мелочи.

«Авдеевка за все это время почти 340 дней оставалась без света, воды и т.д. Я тут с 2015 года. Сколько тут люди прожили в подвалах – не счесть, - рассказывает глава Авдеевской ВГА Павел Малыхин. – В 2015 году мы пытались всех людей отпустить с работы до 15.00, потому что в 16.00 начинались обстрелы. И люди успевали дойти до дома, взять что-то поесть и спустится в подвал. Такое тут бытие, как говорится. Много разрушенных домов в Старой Авдеевке, много разрушенных и тут. Но мы можем работать только в правовом поле. Например, Старая Авдвеека – если там в частное жилье попадает снаряд, мы не можем дать туда ни одной копейки из бюджетных денег, для восстановления этого жилья. Слава Богу, нашли механизмы, обладминистрация закупает шифер, парни из ГСЧС четвертый месяц тут работают, благодаря им идет хоть какое-то восстановление. Но это только крыши. То же самое и тут, если в многоквартирный дом попадает снаряд, за бюджетные деньги мы можем отремонтировать только крышу и закрыть «периметр». А если прилетело в квартиру? Все! Если квартира не приватизирована – можно вкладывать деньги, если приватизирована- нас ограничивает закон. И это четвертый год войны. Неужели об этом никто не знает? Мы не сидим сложа руки, но и действия наши ограничены законодательно».

«За годы войны в городе подверглись разрушениям 1263 дома. Из них 1152 расположены в Старой Авдеевке».

«Делать капитальные «вещи» в этой зоне невозможно. Законодательно. Не может государство вкладывать деньги в объекты повышенной опасности. К примеру школа на линии разграничения – ремонтировать нельзя. Потому что завтра туда прилетит снаряд».

7 июня 2018 года исполнился год как Авдеевка живет без газа. Люди пользуются электроэнергией и для отопления, и для приготовления пищи. Только снизить тариф для пострадавших от войны граждан, государство не решается.

«У нас огромная папка с переписками. Куда мы только не писали с этим вопросом! НКРЕ, Минсоцполитики. Мол нужно людям сделать здесь тариф меньше на электроэнергию. А нам один ответ приходит – законодательство запрещает. То есть дом, который был изначально построен без газа - там можно, а в доме, где был газ – нельзя. И все ответы – нет, нельзя!», - объяснил Павел Малыхин.

Кстати, вопрос оплаты коммунальных услуг в Авдеевке стоит крайне остро. Долг за коммуналку в городе около 7 миллионов гривен, и он постоянно увеличивается. Долги в первую очередь, насчитывают тем, кто выехал из населенного пункта и не проживает в своем жилье, однако платежки приходят регулярно. На законодательном уровне этот вопрос не урегулирован.

С занятостью населения Авдеевка также испытывает определенные трудности. Главный поставщик работы Авдеевский коксохимический завод. Он предоставляет не только работу местным, но и обеспечивает металлургические комбинаты Украины коксом. На днях генеральный директор предприятия заявил о том, что завод на грани остановки.

«Завод оказался на грани остановки. Через 7 дней у нас полностью заканчиваются запасы серной кислоты — сырья, без которого работа коксохима невозможна, – написал он в Facebook. - Трейдер Восточного Гока, предприятие «Торгсервис», который продает АКХЗ серную кислоту, должен был в июне отгрузить нам 1080 тонн серной кислоты, а отгрузил пока всего лишь 60 тонн или 5% от обещанного... При этом в Министерстве экономики на полном серьезе рассматривают введение пошлин на импорт серной кислоты в Украину», – добавил он.

С открытием собственного бизнеса в прифронте также туго. Никакого кредитования за счет украинских банков для предпринимателей из опасной зоны не предусмотрено. Поэтому обеспечить само занятость и создание новых рабочих мест невозможно.

При этом любопытным является и тот факт, что государство сделав «доброе дело» и освободив предприятия, которые работают в зоне проведения Операции объединенных сил, от налога на землю, не предоставило никакой компенсации местным бюджетам.

«Нужна стратегия»

В конце мая серую и красную зоны Донбасса впервые посетили представители Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Верховной Рады Украины, которые были сильно удивлены положением дел в прифронте. Чиновники вдруг выяснили, что реформы и законодательные изменения на линии войны либо не работают, либо работают только на усугубление и без того тяжелой ситуации. В Авдеевке комитет впервые провел выездное заседание и пообещал, что все проблемные вопросы послужат созданию «дорожной карты» действий по преодолению ситуации.

«Наши все беды от отсутствия отдельной стратегии и плана программы социальной защиты и развития для серой зоны. У нас есть большие отличия между серой зоной и мирной территорией, - говорит Сергей Каплин, председатель парламентского Комитета соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения. - Во-первых, медицинская реформа. Я хочу напомнить, что решение про проведение медреформы, принималось нашим комитетом. И мы имеем полное право требовать от Минздрава и профильного комитета отчета о ходе выполнения этой реформы. Почему? Мы столкнулись с тем, что в отдельных районах той же Луганской области существует большой дефицит врачей. И большая часть населения района не имеют физической возможности заключить договора с врачами. Как вы понимаете, никто приезжать и работать в районы на линии разграничения, особого желания не имеет.

Во-вторых, прослеживается тенденция закрытия социальных институтов как в Луганской, так и в Донецкой областях. В частности, это касается отделений пенсионного фонда. И наша позиция такова, чтобы этого не происходило. В-третьих, у нас есть серьезные претензии к центру занятости. У них отсутствует отдельная программа по поддержке переселенцев. А ведь именно переселенцы должны быть в зоне особого внимания центра занятости. У нас есть контракт со Всемирным банком на получение 300 млн. евро на модернизацию социальных услуг. Так почему же мы не можем бахнуть часть этих денег на эти потребности?».

Представители комитета заявили, что в ближайшее время в Луганской и Донецкой областях проведут еще несколько больших заседаний, чтобы обсудить все проблемы и пути возможного их решения.

«Дети войны»

О специальном статусе для людей, которые проживают на линии фронта, говорят давно. Однако, не смотря на зарегистрированные в парламенте законопроекты, в Раде их предпочитают скромно обходить вниманием. При этом в Украине существуют резервные фонды на случай чрезвычайной ситуации. А вот денег на компенсацию, если в дом прилетел снаряд или кого-то убило в результате обстрела – нет. Впрочем, положительные изменения все же настали. В частности, изменения в постановление Кабинета Министров Украины № 268 от 5 апреля 2017 г., регламентируют порядок предоставления статуса ребенку, пострадавшему в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Благодаря изменениям, получение этого статуса для ребенка, упростили.

Как рассказал директор Департамента защиты прав детей и усыновления Министерства социальной политики Украины Руслан Колбаса, в ходе рабочей поездки в Луганскую область, статус могут получить дети, которые получили ранения, контузию, увечье, подверглись физическому, сексуальному насилию, были похищены или незаконно вывезены за пределы Украины, привлекались к участию в действиях, военизированных или вооруженных формирований, незаконно содержались в плену и подвергшихся психологическому насилию.

Чтобы получить статус на ребенка, родителям необходимо подать свидетельство о рождении ребенка, документ, удостоверяющий личность заявителя, если ребенок находится в учреждении, то нужны подтверждающие документы представителя этого заведения, справку о постановке ребенка на учет как внутренне перемещенного лица или документ, подтверждающий пребывание ребенка в населенном пункте, на территории которого проходит операция Объединенных сил.

В настоящее время после внесения изменений в соответствующее постановление правительства на Луганщине для получения этого статуса обратились 32 семьи, а получили уже 10 детей. В Донецкой же области такой статус получили 12 детей.

«Пенсии»

«Мы за то, чтобы те люди, которые за 27, 35, 45 лет заработали свою пенсию, получали ее в независимости от того, где они. В Луганске, Донецке, Львове или Киеве. Это их честно заработанные деньги, а государство только сберегает эти деньги. Поэтому никто не имеет право лишать их пенсии», - председатель парламентского Комитета соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения Сергей Каплин.

Не смотря на мнение представителей парламентского комитета о равном доступе к пенсионным выплатам всех граждан Украины, в реальности – пенсионеры-переселенцы регулярно лишаются выплат из-за несвоевременного подтверждения своего места пребывания.

«В соответствии с 365м постановлением Кабмина упорядочен и контроль за выплатой пенсий для ВПЛ, и контроль за получением этой выплаты. Есть обязанности и пенсионного фонда, есть обязанности и пенсионера. Потому что это мобильная группа пенсионеров, которая находится в постоянном движении по всей стране. То есть когда, мы начали платить пенсии людям с неподконтрольной территории, не было никакого правительственно решения о том, как привязать пенсионеров из одного оккупированного н.п. к определённому н.п. контролируемой территории. То есть людям дали свободный выбор. И они поехали по стране. И это очень затрудняет работу пенсионного фонда. Потому что люди постоянно переезжают из города в город. И мы должны четко проводить контроль за социальными выплатами. И к сожалению, существуют злоупотребления. Люди умирают на той территории. При этом родственники нам об этом не сообщают своевременно. Поэтому много заложено факторов в эти контрольные меры. И в 365м постановлении прописано, что если пенсионер не проживает постоянно на контролируемой территории, то он обязан в течении 60 дней вернуться к месту регистрации. Сведения о том, что ВПЛ возвратилось к постоянному месту жительства в течении 60 дней или не возвратилось, органам пенсионного фонда дает пограничная служба. У них есть электронная база на центральном уровне и за тем, сведения поступают во все управления. Вот такой круговорот пенсионеров», - объяснила заместитель начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области Татьяна Никитина.

Однако в случае приостановки, пенсионные выплаты можно возобновить. Для этого необходимо обратиться в отделение пенсионного фонда, которое осуществляло выплаты. Обратиться с заявлением на возобновление выплаты и предоставить действующую справку переселенца.

Кстати, с выплатой задолженности по пенсии, появился еще один неприятный «сюрприз». В апреле вышло постановление Кабмина №335, которое вносит дополнение в 365 постановление.

«Раньше мы всю сумму задолженности платили с первой суммы выплаты. Сейчас мы возобновляем на текущий месяц. Сумма задолженности у нас фиксируется с даты подачи заявления, а сумма задолженности, которая не была получена, и не была заявлена пенсионером самостоятельно длительное время, она насчитывается. Но выплачена будет только после того, как Кабинетом министров будет принят специальный порядок выплаты этой задолженности», - сообщила Татьяна Никитина.

Отметим, что Кабинет министров и Пенсионный фонд Украины продолжают блокировать рассмотрение Верховной Радой законопроекта №6692 о выплатах пенсий жителям ОРДЛО и переселенцам. По информации председателя парламентского комитета по правам человека Григория Немыри, законопроекту (прим. Законопроект официально поддержан Европейской комиссией и Советом Европы) уже год и на протяжении семи месяцев он готов для рассмотрения парламентом.

«Словом едины»

Полное или частичное отсутствие элементарных государственных гарантий на социальное обслуживание, медпомощь, трудоустройство, предоставление жилья и т.п. не запрещает чиновникам разных уровней говорить о единстве Донбасса и рассказывать о светлом и мирном будущем. Спустя четыре года войны никто так и не решился взять ответственность на себя за то, что государственный аппарат всячески избегает решения проблем тех, кто не по своей воле оказался жителем территории, где идут боевые действия.