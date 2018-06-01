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Балух перешел на сухую голодовку

Вчера, 17:59 citynews.net.ua | Напечатать

Украинский политзаключенный Владимир Балух принял решение перейти на сухую голодовку. 

Об этом заявил общественный защитник украинца архиепископ Климент, сообщает "15 минут". 

"Общался с Балухом. Володя сообщил, что руководство Симферопольского СИЗО приняло решение, выселить Володю из одиночной камеры и перевести его в общую камеру, так как они считают, что Володя прекратил голодовку. Володя официально заявляет, что переходит на сухую голодовку", - сообщил общественный защитник Балуха. 

Как известно, украинский политзаключенный Владимир Балух 19 марта объявил бессрочную голодовку с требованием отменить незаконный приговор в виде лишения свободы на 3 года и 5 месяцев в колонии-поселения. После месяца голодовки он согласился принимать 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день. Владимир Балух продолжает голодовку 96-ый день.


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