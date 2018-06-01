Выборы в ОТГ вблизи линии соприкосновения возможны только после обеспечения безопасности

В связи с инициированием вопроса о первых местных выборов в объединенных территориальных громадах Донецкой и Луганской областей Центральная избирательная комиссия Украины акцентирует внимание на необходимости обеспечения взвешенного и профессионального подхода к его решению, особенно учитывая необходимость создания условий безопасности и соблюдение стандартов проведения выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел взаимодействия со средствами массовой информации Секретариата ЦИК.

"Прежде всего следует учитывать, что речь идет об организации избирательного процесса практически на линии соприкосновения с боевиками государства-агрессора. Следует также четко понимать, что Украина, к сожалению, стала площадкой для испытания Россией разносторонних провокаций и тактических ловушек в ходе ведения нового вида войны. И особого коварства врага следует ожидать во время выборов. Ведь российское вмешательство в их течение стало мейнстримом в мировом масштабе, а его жертвами, по сообщениям СМИ, - далеко не последние государства: США, Германия, Великобритания, Франция, Испания... Учитывая, что в последнее время усилились настойчивые требования по назначению ЦИК выборов в объединенных территориальных общинах, которые находятся практически на линии соприкосновения, вынуждены в очередной раз отметить ответственности каждого функционера, от которого может зависеть жизнь и здоровье граждан Украины", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в ЦИК на рассмотрении находятся обращения Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций (ВГА) при назначении первых местных выборов в 6 таких ОТГ (по 3 в каждой из областей) практически на линии разграничения.

Вызывают беспокойство и попытки ревизии постановления Верховной Рады Украины от 17 июля 2015 №645-VIII "О назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в 2015 году", которым парламент абсолютно четко определил, что ЦИК принимает решение о невозможности проведение местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, если их невозможно организовать в соответствии с законом в связи с осуществлением Российской Федерацией вооруженной агрессии против Украины, невозможностью соблюдения стандартов ОБСЕ о проведении выборов, во избежание террористической угрозы и необходимостью обеспечения безопасности граждан Украины.

С целью принятия обоснованного решения ЦИК неоднократно обращалась в комитеты Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, а также по вопросам правовой политики и правосудия с просьбой предоставить разъяснения закона о местных выборах с учетом пункта 5 упомянутого постановления Верховной Рады Украины № 645-VIII, в частности, о возможности назначения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.

В свою очередь Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления обратился в Совет нацбезопасности и обороны Украины, Службу безопасности Украины, Генеральный штаба Вооруженных сил Украины с целью всестороннего анализа ситуации безопасности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и возможности проведения на этой территории выборов в новосозданных ОТГ.

Выводы указанных силовых структур остаются неизменными: указаны в постановлении парламента причины, препятствующие проведению местных выборов, устранены. Поэтому назначение и проведение соответствующих выборов возможны лишь в условиях прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и восстановлению конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях нашей страны, а также полного выполнения Российской Федерацией мер, предусмотренных минского соглашениями, с учетом международных стандартов обеспечение безопасности и демократичности избирательного процесса.

Учитывая указанное обращаем внимание, что позиция ЦИК всегда была и есть мотивированной и основывается на конкретных, объективно установленных фактах.

Поэтому, говоря о назначении первых местных выборов в ОТГ на линии соприкосновения, необходимо не только учитывать выводы военно-гражданских администраций, а прежде всего руководствоваться выводами силовых и правоохранительных структур по оценке состояния безопасности на указанных территориях, поскольку основным приоритетом должно быть обеспечение безопасности избирателей, членов избирательных комиссий и создание условий для свободной реализации гражданами своих избирательных прав.

Наконец ЦИК выражает заверения, что четко осознает важность проведения первых выборов в ОТО и всегда ответственно относится к их организации.

С 25 октября 2015 года по 29 апреля 2018 года ЦИК назначила и организовала проведение 707 таких выборов.