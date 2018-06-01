Россия продолжает отправлять на оккупированный Донбасс своих кадровых офицеров

Продолжается ротация российских кадровых военнослужащих на командных должностях соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) ВС РФ.

В частности, как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, на временно оккупированную территорию Луганской области прибыл российский офицер для дальнейшего прохождения службы в должности командира одной из мотострелковых бригад российских оккупационных войск.