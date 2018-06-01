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На Луганщине в зоне ООС задержали пятерых контрабандистов

Сегодня, 14:47 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня ночью в 01.00. на участке отдела пограничной службы  «Троицкое» Луганского пограничного отряда из состава Объединенных сил на автодороге Роднички (Украина) - Яропольцы были задержаны 5 человек без документов, удостоверяющих личность. которые пытались незаконно пересечь границу Украины. Они передвигались на двух автомобилях «УАЗ» повышенной проходимости, наполненных грузом (автозапчасти и продукты питания).

Предварительная сумма оценки задержанного имущества 1 млн. 200 тыс. гривен.

Нарушители задержаны по ч.2 ст. 204 КУоАП («Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины»).

Кроме того, в штабе напоминают, что в районе ООС действует распоряжение командующего Объединенных сил «О предотвращении перемещению оружия, боеприпасов, взрывчатых, наркотических и психотропных веществ, радиоактивных материалов и ядовитых химических веществ, товаров (грузов) в район или из района проведения операции Объединенных сил с нарушением требований действующего законодательства».


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