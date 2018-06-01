ОБСЕ зафиксировало неотведенное вооружение в ОРДЛО

Наблюдатели миссии ОБСЕ рассказали, какое оружие зафиксировал их беспилотник 19-20 июня на Донбассе.

Так, в ОРДЛО 19-20 июня ОБСЕ обнаружила три буксируемых гаубицы, четыре многопроходных ракетных комплекса. Кроме этого беспилотник зафиксировал вооружение, которое находилось за пределами мест, назначенных для хранения: 42 танка, десять из которых были на огневых рубежах, 10 самоходных и три буксируемых гаубицы.

При этом, в пресс-центре штаба Объединенных сил сообщили, что в районе неподконтрольных городов Антрацита и Алчевска (Луганская область) военные зафиксировали «перемещение колонны техники боевиков, не менее 15 грузовиков, двигавшихся со стороны временно неподконтрольного пункта пропуска "Должанский" на границе с Российской Федерацией».