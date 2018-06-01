На Луганском направлении в штабе ООС фиксируют соблюдение режима тишины

На Луганском и Донецком направлениях сегодня в течение дня, 21 июня 2018 года, сохранялся режим тишины.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции объединенных сил в Facebook.

"На протяжении текущих суток, от 7-ми утра и до 18 часов вечера противник продолжил вооруженные провокации против украинских войск на отдельных направлениях.

Режим тишины сохранялся сегодня на Луганском и Донецком направлении", - говорится в сообщении. Вместе с тем, на Мариупольском направлении боевики проявляли незначительную активность.

В частности, боевики обстреляли украинские позиции вблизи Каменки, Лебединки, Новоазовска и Гнутово. "Объединенные силы полностью контролируют ситуацию. В ходе боевых действий сегодня потерь среди украинских защитников нет", - сообщают в штабе.