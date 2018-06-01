В Луганской области бывший зэк избил пасынка и посадил его на цепь

На Луганщине ранее судимый 48-летний мужчина жестоко избил 10-летнего пасынка. Об этом сегодня, 21 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

В сообщении отмечается, что правоохранителям о случившемся сообщил сам ребенок. Сейчас мальчик находится в больнице. Его отчим задержан в порядке статьи 208 УК Украины.

«Как выяснилось на месте происшествия, мальчика сильно избил его отчим – 48-летний мужчина, который недавно (в феврале этого года) освободился из мест лишения свободы. Но, очевидно, взрослому мужчине избиения ребенка было мало, он еще и надев металлическую цепь мальчику на шею, пристегнул эту цепь замком к кровати и снова наносил ему удары ремнем. А, потом, оставив его пристегнутым на цепь в доме, уехал. Вернувшись домой через некоторое время, отстегнув цепь, отчим поручил ребенку выполнять работу по дому и на огороде», – рассказали в полиции.

Воспользовавшись моментом, ребенок побежал к соседям и попросив телефон, позвонил в полицию.

В полиции также сообщили, что мать парня сейчас проходит курс лечения в медицинском учреждении.

«По ее словам, сожитель неоднократно бил их обоих, издевался над ней и сыном. Но от страха и боязни, женщина никому об этом не говорила», – отметили в полиции.

По факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего, которое сопровождалось причинением физических страданий, открытое уголовное производство по ст. 146 ч. 2 УК Украины. Проводится досудебное расследование. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.