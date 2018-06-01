На Луганщине экс-депутату поссовета объявили о подозрении по факту участия в проведении «референдума»

На Луганщине экс-депутату поселкового совета объявили о подозрении по факту участия в проведении «референдума» весной 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что прокурором Луганской области сообщено о подозрении экс-депутату Марковского поселкового совета по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (совершение умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, повторно по предварительному сговору группой лиц)

«Досудебным расследованием установлено, что депутат поселкового совета в мае 2014 года совместно с другими лицами организовала 8 избирательных участков для проведения так называемого "референдума" на территории Марковского района Луганской области. Депутат составляла списки лиц, принимавших участие в так называемом "волеизъявлении" и выдавала им бюллетени для голосования. После проведения указанного "мероприятия" вместе с другими лицами, в отношении которых есть отдельные уголовные производства, последняя передала "бюллетени" представителям так называемой "Луганской народной республики" для дальнейшего подсчета и объявления "результатов"», – сообщили в прокуратуре.

В областной прокуратуре добавили, что санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.