В Рубежном зарегистрировали второй случай дифтерии в этом году в Украине

В Рубежном зарегистрировали второй случай дифтерии в этом году в УкраинеВчера, 15:07
В Рубежном Луганской области зарегистрировали второй случай дифтерии в этом году в Украине.
"Качественная и безопасная вакцина есть во всех регионах Украины, и предоставляется бесплатно как для детей, так и для взрослых", - говорится в сообщении.
В Минздраве отмечают, что уровень вакцинации против дифтерии остается низким - лишь половина украинских детей получила защиту третьей дозой вакцины АКДС в возрасте 18 мес. прошлого года, и менее половины взрослых.
Дифтерия опасна тем, что без немедленного введения сыворотки около 50% больных могут умереть, даже с сывороткой остается риск смерти до 20%. Это острое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно воздушно-капельным путем и характеризуется местным воспалением слизистых оболочек ротоглотки и общей интоксикацией с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.