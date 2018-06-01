В Рубежном зарегистрировали второй случай дифтерии в этом году в Украине

В Рубежном Луганской области зарегистрировали второй случай дифтерии в этом году в Украине.

"Качественная и безопасная вакцина есть во всех регионах Украины, и предоставляется бесплатно как для детей, так и для взрослых", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что уровень вакцинации против дифтерии остается низким - лишь половина украинских детей получила защиту третьей дозой вакцины АКДС в возрасте 18 мес. прошлого года, и менее половины взрослых.