На оккупированном Донбассе боевики планируют завтра провести принудительные антиукраинские митинги в крупных городах.

Об этом со ссылкой на информацию разведки на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По данным разведки, командование РФ на Донбассе продолжает проводить пропагандистские массовые мероприятия с их освещением в российских СМИ.

"В частности, завтра, 22 июня, в больших городах временно оккупированных территорий запланировано проведение принудительных антиукраинских митингов с участием местного населения и военнослужащих российских оккупационных войск", - сообщил он.