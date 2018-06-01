«Реал» хочет купить вратаря луганской «Зари»

Мадридский «Реал» готов купить 19-летнего вратаря луганской «Зари» Андрея Лунина. Об этом сообщил отец голкипера Алексей Лунин, передает CalcioNapoli24.

«Предложение от "Реала" – правда. Но мы еще не подписали ни с кем контракт и мы не будем этого делать поспешно», – сказал он.

Отец вратаря добавил, что многие клубы направили к Андрею запросы о трансфере, среди них – итальянский «Наполи».

«Мы рады, но отдадим предпочтение клубу, где Андрей получит больше игрового времени, он не хочет сидеть на лавке. Мы примем решение быстро», – сказал Лунин-старший.