В зоне ООС сокращают количество блокпостов

В зоне проведения операции Объединенных сил уже переоборудовали четыре блокпоста.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что на Донбассе продолжается работа по оптимизации количества блокпостов и повышения их эффективности.

"В то же время, акцент ставится на недопущении перемещения через территории проведения операции Объединенных сил оружия, взрывчатки, наркотических и запрещенных веществ. На сегодня уже реализована программа по переформатированию четырех блокпостов. Программа по переоборудованию остальной части контрольных объектов будет реализована в ближайшее время", - говорится в сообщении.