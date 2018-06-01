Президент рассказал об условиях проведения выборов в оккупированном Донбассе

Наличие миротворческого контингента на всей территории неподконтрольной украинским властям части Донбасса позволит создать условия для проведения местных выборов.

Об этом сегодня, 20 июня, президент Украины Петр Порошенко заявил на своей странице в Facebook.

«Сегодня мы настаиваем на необходимости миротворческой миссии на всей территории, а не только вдоль линии соприкосновения. Абсолютно твердо, с полномасштабным мандатом, включая разоружение незаконных формирований и с контролем неконтролируемого участка украинско-российской границы», – написал глава государства.

«Наличие миротворческого контингента позволит нам создать условия для проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству, с украинскими избирательными комиссиями при участии украинских партий», – добавил он.