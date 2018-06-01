В Северодонецке пьяный водитель пытался убедить полицию, что он пассажир

В Северодонецке нетрезвый водитель на глазах правоохранителей вышел из автомобиля и попытался убедить полицейских, что он – пассажир. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

Сообщается, что около часа ночи патрульные Северодонецка заметили автомобиль «Ford Focus», который следовал по ул. Донецкой и при изменении направления движения не включил указатель поворота.

«С помощью спецсигналов полицейские остановили транспортное средство, водитель которого после остановки вышел с водительского места и пытался уйти, утверждая, что он не водитель, а пассажир. Однако камеры патрульных зафиксировали, как гражданин выходит из-за руля авто. Документы на транспортное средство и удостоверение водителя для проверки мужчина не предоставил. Во время общения правоохранители почувствовали от него запах алкоголя, заметили нарушение речи и неустойчивую походку. На предложение пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке мужчина категорически отказался, продолжая утверждать, что он не водитель», – сообщили в полиции.

Относительно 48-летнего гражданина патрульные составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения) и вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 КУоАП (управление без соответствующих документов).