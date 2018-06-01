Рада поддержала поправки в законы в связи с проведением ООС на Донбассе

Верховная Рада поддержала проект закона №8293 о внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с переформатированием АТО на Донбассе в операцию Объединенных сил. За соответствующее решение проголосовали 236 народных депутатов.

Этому предшествовало рассмотрение законопроекта по полной процедуре, так как парламент отказался от сокращенной.

Инициатор законопроекта Александр Третьяков с парламентской трибуны отметил, что законопроект вносит изменения в 19 актов и носит «технический» характер и связан с социальным обеспечением участников боевых действий на Донбассе.

«Мы не даем этим законопроектом новые льготы, мы только распространяем те социальные гарантии, которые предусмотрены участникам АТО», – подчеркнул депутат.