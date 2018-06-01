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Рада внесла изменения в ряд законов для соцзащиты военных в связи с завершением АТО

Вчера, 17:21 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №8293 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с принятием закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", передает РБК-Украина.

За документ со второго раза проголосовали 236 нардепов (сначала 221 депутат).

Так, согласно указу президента Украины, 30 апреля 2018 года широкомасштабная антитеррористическая операция завершилась и началась операция Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Так, вопросы социальной защиты граждан в связи с проведением антитеррористической операции регулируются не только законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", но и другими законодательными актами.

С целью урегулирования этих вопросов, законопроектом предлагается внести изменения в 19 законов Украины: "О гуманитарной помощи", "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", "О лекарственных средствах", "О статусе ветеранов военной службы , ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите", "Об общем среднем образовании", "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы", "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям"," Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки", "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине", "Об оздоровлении и отдыхе детей", "О волонтерской деятельности", "О занятости населения", "Об очищении власти", "О предотвращении коррупции", "О Национальной полиции", "О системе иновещания Украины", "Об исполнительном производстве".

Также изменения вносятся в постановление ВР "Об обеспечении надлежащим медицинским обслуживанием военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава, подвергшихся ранению, контузии или иному повреждению здоровья при проведении антитеррористической операции на востоке Украины". В частности, изменения касаются того, чтобы предоставить участникам мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях право на пользование государственными гарантиями, предусмотренными для участников антитеррористической операции.

Кроме того, в некоторые из указанных законов вносятся изменения в части приведения терминологии в отношении лиц с инвалидностью в соответствие с Конвенцией о правах лиц с инвалидностью.

Ожидается, что принятие акта будет способствовать обеспечению надлежащего уровня социальной защиты соответствующих категорий граждан.


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