Военные РФ на Донбассе подожгли полевой склад для сокрытия перерасхода боеприпасов

Военнослужащие Российской Федерации на Донбассе подожгли полевой склад для сокрытия перерасхода боеприпасов.

Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

Так, по данным разведки, из-за низкого уровня подготовки вновь прибывших наемников 1 и 2 "армейских корпусов" ВС РФ, растет количество чрезвычайных происшествий на передовых позициях оккупационных войск на Донбассе.

"17 июня военнослужащие одной из частей 2 АК совершили поджог полевого склада с целью сокрытия перерасхода боеприпасов. В докладе высшему командованию командир воинской части указал, что причиной уничтожения склада боеприпасов стало нарушение мер безопасности", - сообщили в Минобороны. Кроме того, отмечается, что 16 июня разведка зафиксировала, что военные РФ на Донбассе обстреляли соседние позиции, в результате чего были ранены двое военных РФ.