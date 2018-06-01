В Рубежном патрульные задержали мужчину, который может быть причастен к развращению несовершеннолетнего

Сотрудники патрульной полиции Луганской области задержали мужчину, который может быть причастен к развращению малолетнего, передает пресс-служба ведомства.

Так, вчера, около 19 часов, в патрульное спецподразделение ТОР обратилась обеспокоенная молодая женщина. Гражданка сообщила, что к ее 9-летней дочери приставал неизвестный мужчина и за денежное вознаграждение предлагал ребенку подержать его за половой орган. После чего мужчина расстегнул штаны, девочка испугалась и убежала. Прибежав домой, она рассказала матери о случившемся.

Осторожно, чтобы не травмировать психику ребенка, патрульные установили приметы злоумышленника и приступили к поискам. Через некоторое время полицейские заметили похожего по описанию гражданина. Им оказался 67-летний местный житель, который в прошлом уже имел проблемы с законом. Впоследствии в задержанном девочка узнала своего обидчика. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.