Оперативники фискальной службы Луганщины выявили нелегальную АГЗС

Оперативники налоговой милиции в ходе проведения мероприятий в рамках операции «Акциз 2018», в Сватовском районе выявили факт незаконной деятельности автогазозаправочной станции.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Установлено, что владельцы этой АГЗС длительное время оказывали услуги по хранению сжиженного газа и его реализации населению за наличные средства без получения документов разрешительного характера, что является нарушением Закона Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности».

По месту совершения правонарушения оперативники обнаружили газ «пропан-бутан» в количестве 5 тысяч литров, автоцистерну с компрессорной станцией и газонакопительную емкость с заправочным оборудованием. Товарно-материальные ценности стоимостью более 800 тыс. грн изъяты.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях.