В Украине вступил в силу закон об ООО и ОДО

В Украине 17 июня вступил в силу закон № 2275-VIII об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью. Три месяца назад документ опубликовали в парламентском издании "Голос Украины".

Закон предоставляет возможность владельцам долей в ООО составлять и заключать корпоративные договоры. А в уставе обязательно должны быть данные только о наименовании, органах управления и порядке вступления в общество и выхода из него. Вне этого устав может содержать любую информацию, которая не противоречит закону.

Участники общества имеют право принимать участие в управлении и распределении прибыли ООО, а также получать информацию о деятельности общества. Другие права - согласно уставу.

Обязанности только две: соблюдать устав и выполнять решения общего собрания (другие обязательства - в соответствии с уставом).

Общее собрание - высший орган ООО, который может решать любые вопросы деятельности общества. Созвать общее собрание общества может исполнительный орган, наблюдательный совет или владелец/ы доли капитала от 10%.

Для принятия некоторых решений на общем собрании общества необходимо 100% голосов - когда утверждают денежную оценку неденежного вклада, при перераспределении долей между участниками ООО, при принятии решения о приобретении доли участника.

Три четверти голосов понадобится, чтобы изменить устав или размер уставного капитала, принять решение о выделении, слиянии, разделении, присоединении или преобразовании общества и проч. Другие решения принимаются большинством (детали можно прописать в уставе).

Участник, который владеет долей до 50%, может выйти из общества, не спрашивая согласия других участников. Если же выйти хочет владелец доли в размере более 50% - ему нужно будет получить согласие других участников.

Кроме того, закон регулирует проведение значительных сделок и сделок с заинтересованностью