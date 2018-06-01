» » В Украине вступил в силу закон об ООО и ОДО

В Украине вступил в силу закон об ООО и ОДО

Вчера, 18:40 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине 17 июня вступил в силу закон № 2275-VIII об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью. Три месяца назад документ опубликовали в парламентском издании "Голос Украины".

Закон предоставляет возможность владельцам долей в ООО составлять и заключать корпоративные договоры. А в уставе обязательно должны быть данные только о наименовании, органах управления и порядке вступления в общество и выхода из него. Вне этого устав может содержать любую информацию, которая не противоречит закону.

Участники общества имеют право принимать участие в управлении и распределении прибыли ООО, а также получать информацию о деятельности общества. Другие права - согласно уставу.

Обязанности только две: соблюдать устав и выполнять решения общего собрания (другие обязательства - в соответствии с уставом).

Общее собрание - высший орган ООО, который может решать любые вопросы деятельности общества. Созвать общее собрание общества может исполнительный орган, наблюдательный совет или владелец/ы доли капитала от 10%.

Для принятия некоторых решений на общем собрании общества необходимо 100% голосов - когда утверждают денежную оценку неденежного вклада, при перераспределении долей между участниками ООО, при принятии решения о приобретении доли участника.

Три четверти голосов понадобится, чтобы изменить устав или размер уставного капитала, принять решение о выделении, слиянии, разделении, присоединении или преобразовании общества и проч. Другие решения принимаются большинством (детали можно прописать в уставе).

Участник, который владеет долей до 50%, может выйти из общества, не спрашивая согласия других участников. Если же выйти хочет владелец доли в размере более 50% - ему нужно будет получить согласие других участников.

Кроме того, закон регулирует проведение значительных сделок и сделок с заинтересованностью


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:21

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 42 тыс. человек

Сегодня, 10:19

Оперативники фискальной службы Луганщины выявили нелегальную АГЗС

Сегодня, 09:56

В Донецкой области боевик "ЛНР" сдался украинской полиции

Сегодня, 09:00

За ночь боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня

Вчера, 18:40

В Украине вступил в силу закон об ООО и ОДО

Вчера, 17:58

Канада готова передать Украине оружия на 10 млн долларов

Вчера, 17:47

Суд займется соорганизатором «референдума» в Новопсковском районе

Вчера, 16:58

Сотрудники «ЛЭО» пикетировали Северодонецкую ТЭЦ и "Азот"

Вчера, 16:08

В ОРЛО сгорели 12 дачных домов

Вчера, 15:09

Противовоздушная оборона зафиксировала 4 попытки боевиков запустить беспилотники

Вчера, 14:54

Украина настаивает на допуске омбудсмена ко всем политзаключенным в России

Вчера, 13:35

РФ наращивает присутствие в Азовском море

Новости Украины:

Сегодня, 11:00

В Днепре с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда

Сегодня, 10:50

СБУ разоблачила международную платежную систему на сотрудничестве с санкционной российской компанией

Сегодня, 10:22

Авдеевским ветеранам назначили пожизненные стипендии

Сегодня, 09:13

К концу недели в Украине существенно похолодает

Вчера, 18:38

Харьковская студентка, выложившая видео с убийством котенка, отделалась штрафом 5 тыс. грн

Вчера, 17:59

В Харькове полиция расследует обстоятельства отравления 13-летней девочки

Вчера, 17:52

МИД запустил сервис онлайн-мониторинга кризисных явлений для украинцев в путешествиях

Вчера, 16:57

В Киеве задержали аферистку за продажу двух чужих квартир

Вчера, 16:05

В Одессе правоохранители задержали этническую группировку фальшивомонетчиков

Вчера, 15:19

Экс-игрок «Динамо» бесплатно перешел в «Шахтер»

Вчера, 13:50

В Ровенской области возник пожар на стеклозаводе

Вчера, 13:01

Оккупанты проводят очередные обыски у крымских татар

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 