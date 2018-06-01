Суд займется соорганизатором «референдума» в Новопсковском районе

Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении соорганизатора «референдума» в поддержку «ЛНР» в Новопсковском районе. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратурой Луганской области осуществлялось процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении жительницы Луганщины по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (совершение по предварительному сговору группой лиц умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины)», – говорится в сообщении.

Так, установлено, что в мае 2014 года жительница Новопсковского района, выполняя отведенную ей роль «секретаря избирательного участка», вместе с другими членами «избирательной комиссии» организовала проведение голосования в поддержку «акта о государственной самостоятельности ЛНР» на территории одного из поселков Новопсковского района. По информации прокуратуры, после проведения указанного «мероприятия» женщина лично участвовала в подсчете «бюллетеней», о чем составила и подписала «протокол».

Обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 2 ст. 110 УК Украины направлен в суд. Санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.