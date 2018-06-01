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В ОРЛО сгорели 12 дачных домов

Вчера, 16:08 citynews.net.ua | Напечатать

В ОРЛО сгорели 12 дачных домовВ «ЛНР» сообщили о пожаре на открытой местности в прифронтовом селе Обозное, уничтожившем 12 дачных домов. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

Сообщение о возгорании в дачном кооперативе «Чайка» в Обозном поступило в «МЧС ЛНР» от случайного прохожего 16 июня в 15:19.

Выехавшие на место пожара сотрудники «МЧС» установили, что горит сухая трава на открытой территории. Из-за сильных порывов огонь успел перекинуться на дачные домики. В пресс-службе утверждают, что практически все участки в дачном кооперативе близ линии разграничения брошены, территория не охраняется, сухостой высотой в человеческий рост не выкашивается.

«Пожар удалось ликвидировать в 18:50. Выгорело 20 га сухотравья, уничтожено 12 дачных домов. Владельцы устанавливаются. Вероятная причина загорания – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц», – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, там добавили, что с начала года уже зафиксировано 968 пожаров в экосистеме.


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