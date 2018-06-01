Противовоздушная оборона зафиксировала 4 попытки боевиков запустить беспилотники

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) с начала суток, 18 июня, боевики четыре раза пытались применить беспилотники.

Об этом сообщил представитель пресс-центра ООС Николай Бондарчук. "Силами и средствами противовоздушной обороны выявлено 4 случая попытки противником применять беспилотные летательные аппараты", - сказал Бондарчук.

По его словам, ситуация на линии соприкосновения полностью контролируется Объединенными силами. Подразделения, находящиеся на передовых позициях, готовы к выполнению боевых задач.