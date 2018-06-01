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Боевики обстреляли возле Мариуполя патруль ОБСЕ

Сегодня, 17:45 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики обстреляли в Донецкой области патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-служба СММ.

Согласно сообщению, инцидент произошел накануне днем в неподконтрольном украинскому правительству населенном пункте Пикузы, что находится в 23 км от Мариуполя.

"Патруль СММ в составе шести сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях находился в н. п. Пикузы на перекрестке дорог T-0519 и C-051235, где наблюдатели остановились, чтобы зафиксировать свежие следы, по-видимому, боевой бронированной машины (типа БМП) на асфальте. Один из наблюдателей вышел из автомобиля, после чего все члены патруля услышали две короткие очереди из стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что стреляли из автомата АК-74 и характер этих выстрелов был скорее предупредительным.

"Один из членов патруля, находившийся в салоне автомобиля, увидел двух мужчин в одежде военного типа, которые стояли на расстоянии около 50 метров южнее дороги. У одного из них был при себе автомат (АК-74). Стреляя из автомата, он направил его вверх под углом 45° в направлении патруля СММ. Затем вооруженный мужчина сделал 2–3 шага в сторону наблюдателей и произвел еще один выстрел в воздух под углом 45° в направлении патруля Миссии. После последнего выстрела оба мужчины развернулись и проследовали на юг вдоль дороги C-051235... Огонь имел предупредительный характер, чтобы заставить наблюдателей покинуть данный район", - говорится в сообщении.

После этого, отмечается, что патруль СММ незамедлительно уехал и благополучно вернулся на базу в Мариуполе.


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