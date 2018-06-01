Луганщина частично без света. Есть перебои с мобильной связью

Сегодня, 15 июня в 13:30 в результате срабатывания автоматики без света оказались часть областного центра - Северодонецка (часть Старого города) вместе с с.Пурдовка, также без света оказались две воинские части. Всего - 2010 потребителей.

Около 15 часов энергетикам удалось запитать все свои подстанции. Без электроэнергии остались военные части, гаражный и дачные кооперативы.

Кроме того, сегодня ночью произошло повреждение электролиний в результате вражеского обстрела, в результате которого населенный пункт Новотошковское на Попаснянщине получил значительные разрушения. Здесь ситуация очень серьезная. Оперативно-выездная бригада Попаснянского РЭС выехала еще утром, но объем повреждений до сих пор неизвестен - ремонтники еще не вернулись, а мобильная связь отсутствует.