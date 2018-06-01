Розенко убежден, что минимальную зарплату увеличат до 4,2 тыс. грн уже в этом году

В этом году в Украине будет реализована инициатива по повышению минимальной заработной платы с 3723 грн до 4200 грн. Об это заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в прямом эфире телеканала Прямой.

"Когда мы говорим о том, что будет или не будет повышения минимальной заработной платы, я все же оптимист. Я убежден, что инициатива, которую провозгласили все же не политические силы, а президент Украины, что мы должны, по меньшей мере, сделать 4200 , я убежден, что в этом году 4200 будет реализована", - сказал он.

При этом Розенко отметил, что повышение зарплат не должно происходить за счет дополнительной печати денег Нацбанком.