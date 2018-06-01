Боевики обстреляли Новотошковское (фото)

Вчера вечером российско-террористические войска в течение четырех с половиной часов били из пушек, танков и минометов по боевым позициям наших защитников в Новотошковском и жилому сектору поселка.

Под массированный обстрел боевиков попали 2 многоквартирных дома по улице Куйбышева. Повреждены 24 квартиры, из которых 9 - жилые, а также частный дом, где находится магазин. Оборвана линия электропередач.

Жертв среди мирных жителей, к счастью, нет.

Погиб наш земляк из Рубежного, еще шестеро украинских защитников получили ранения.