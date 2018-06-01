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Боевики обстреляли Новотошковское (фото)

Сегодня, 13:31 citynews.net.ua | Напечатать

Вчера вечером российско-террористические войска в течение четырех с половиной часов били из пушек, танков и минометов по боевым позициям наших защитников в Новотошковском и жилому сектору поселка.

Под массированный обстрел боевиков попали 2 многоквартирных дома по улице Куйбышева. Повреждены 24 квартиры, из которых 9 - жилые, а также частный дом, где находится магазин. Оборвана линия электропередач.

Жертв среди мирных жителей, к счастью, нет.

Погиб наш земляк из Рубежного, еще шестеро украинских защитников получили ранения.

Боевики обстреляли Новотошковское (фото)

Боевики обстреляли Новотошковское (фото)

Боевики обстреляли Новотошковское (фото)

Боевики обстреляли Новотошковское (фото)

Боевики обстреляли Новотошковское (фото)

Боевики обстреляли Новотошковское (фото)

Боевики обстреляли Новотошковское (фото)

 


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