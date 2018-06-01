КПВВ Донбасса за минувшие сутки пересекло более 46 тысяч человек

Как сообщает пресс-центр ГПСУ, на протяжении минувших суток через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, проследовало 46,6 тысячи человек и 6000 транспортных средств:

«Майорское» - 11090 человек и 1330 транспортных средств;

«Марьинка» - 10745 человек и 1995 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 9055 человек и 1615 транспортных средств;

«Гнутово» - 4685 человек и 1015 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 11035 человек.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 0/60; «Марьинка» - 0/40; «Новотроицкое» - 0/60; «Гнутово» - 15/20.

За прошедшие сутки на контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил пограничники Лисичанского отряда обнаружили у нашего соотечественника, который направлялся на временно оккупированную территорию, партию сливочного масла стоимостью 3,7 тысячи гривен . Указанный товар передан представителям ГФС.