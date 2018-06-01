Луганская область получила гуманитарную помощь от Республики Беларусь

Передача гуманитарной помощи гражданскому населению Луганской области от Республики Беларусь прошла 14 июня, передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Так, комплекты школьной мебели и холодильники получат учебные заведения Попаснянского, Новоайдарского и Станично-Луганского районов, расположенных вблизи линии разграничения, а также коммунальное учреждение "Рубежанский учебно-реабилитационный центр "Хрусталик".