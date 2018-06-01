Адвокат о деле Ил-76, который сбили над Луганском: ждем заключения экспертов

В ночь на 14 июня 2014 года над Луганском из ПЗРК был сбит Ил-76, погибли 49 человек - 40 военнослужащих ВСУ и 9 членов экипажа.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат потерпевших Виталий Погосян.

"17.06.2014 года были внесены сведения в ЕРДР (уголовное производство № 42014000000000517), по факту халатного отношения военных должностных лиц к службе, что повлекло тяжкие последствия. 18.11.2014 года Назарову В.М. сообщено о подозрении в совершении преступления предусмотренном ч.3 ст. 425 УК Украины. 25.11.2014 года Назарову В.М. избрана мера пресечения в виде залога в размере 365 400 грн. 09.12.2014 года апелляционным судом размер залога уменьшен до 97 440 грн. 02.03.2015 года Назаров В.М. получил сообщение о завершении досудебного расследования, и знакомился с материалами практически до октября 2015 года. 17.12.2015 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области начал рассматривать дело в отношении Назарова В.М", - напомнил адвокат.

"27 марта 2017 года Павлоградским горрайонным судом вынесен приговор Назарову В.М, согласно которого он признан виновным по ч. 3 ст. 425 УК Украины и ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. На указанный приговор Назаровым В.М, его защитой и представителями МО было подано апелляции. Апелляционный суд Днепропетровской области начал рассмотрение указанных апелляций 26 сентября 2017 года, а 22 января 2018 года вынес Определение о назначении по делу комиссионной судебной военной экспертизы. Итак, ждем заключения экспертов, чтобы поставить точку в этом деле", - резюмировал Погосян.