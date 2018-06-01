Украина надеется на дальнейшую помощь стран НАТО

Украина ожидает от НАТО поставок военной техники.

Об этом журналистам сообщил министр обороны Украины Степан Полторак после торжественных мероприятий по случаю Дня медицинского работника, передает «Укринформ».

По словам министр обороны, Украина надеется, что после поставок американских Javelin, помощь из стран НАТО продолжится. «Во время встреч в Брюсселе я имел разговор, в частности, с министром США. И все наши партнеры, в том числе и США, подтвердили дальнейшую помощь Украины для укрепления обороноспособности нашей страны», – заявил Полторак.

Кроме того, он отметил, что, несмотря на проведение чемпионата мира по футболу, Россия может начать агрессию против Украины. «В любое время независимо от проведения чемпионата. Шаги, которые они делали до этого, свидетельствуют об агрессивной политике по отношению к Украине», – подчеркнул Полторак.

Однако, как заверил министр обороны, украинская сторона отслеживает ситуацию.