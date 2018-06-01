Полторак показал новый украинский бронеавтомобиль

Министр обороны Украины Степан Полторак осмотрел новый бронеавтомобиль «Новатор», разработанный украинским военно-промышленным комплексом.

Об этом Степан Полторак сообщил в своем Facebook.

«Осмотрел новый бронеавтомобиль "Новатор", продукт украинского ВПК, который рассматривается как один из возможных вариантов, который будет поставлен на вооружение в подразделения ВС Украины. Заслушал доклад ответственных лиц о процессе испытания и возможности дальнейшего принятия машины на обеспечение в украинской армии», – написал Полторак.