» » Полторак показал новый украинский бронеавтомобиль

Полторак показал новый украинский бронеавтомобиль

Сегодня, 13:56 citynews.net.ua | Напечатать

Полторак показал новый украинский бронеавтомобиль Министр обороны Украины Степан Полторак осмотрел новый бронеавтомобиль «Новатор», разработанный украинским военно-промышленным комплексом.

Об этом Степан Полторак сообщил в своем Facebook.

«Осмотрел новый бронеавтомобиль "Новатор", продукт украинского ВПК, который рассматривается как один из возможных вариантов, который будет поставлен на вооружение в подразделения ВС Украины. Заслушал доклад ответственных лиц о процессе испытания и возможности дальнейшего принятия машины на обеспечение в украинской армии», – написал Полторак.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:47

В штабе ООС сообщили о потерях боевиков на Донбассе

Сегодня, 15:16

На Луганщине начали восстанавливать Бахмутский мост

Сегодня, 14:20

В штабе ООС еврочиновникам показали видео провокаций боевиков

Сегодня, 13:56

Полторак показал новый украинский бронеавтомобиль

Сегодня, 13:54

Верховный суд отказался пересматривать дело воевавшего за «ЛНР» россиянина Агеева

Сегодня, 12:58

МИД: В «Нормандском формате» отсутствует концепция о размещении миротворцев на Донбассе

Сегодня, 12:39

На Луганщине пьяный мужчина, пытаясь «успокоить» собаку, ударил камнем ребенка

Сегодня, 12:04

Нардеп Сергей Шахов попал в ДТП

Сегодня, 11:53

ОБСЕ не дают посещать медучреждения без предварительного согласования с «ЛНР»

Сегодня, 11:13

Красный Крест ищет поставщиков услуг на Донбассе

Сегодня, 10:59

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 42 тыс. человек

Сегодня, 10:57

В магазине в пгт Боровское выявлена незаконная торговля подакцизными товарами

Новости Украины:

Сегодня, 15:53

В оккупированном Крыму продлили арест крымскотатарскому активисту Рамазанову

Сегодня, 15:19

В Одессе жители Совиньона снова требуют приструнить монополиста из-за повышенных тарифов на воду

Сегодня, 14:14

На Закарпатье град повредил 182 жилых дома

Сегодня, 13:56

Полторак показал новый украинский бронеавтомобиль

Сегодня, 12:35

Порошенко: до конца года около 500 амбулаторий нового типа должны заработать в селах Украины

Сегодня, 11:56

С 15 июня до 1 августа новые украинские визовые центры начнут свою работу

Сегодня, 10:46

На заводе Малышева установили стенд для испытания коробок передач танковых двигателей

Сегодня, 09:48

Порошенко дал Жебривскому орден и уволил с должности

Сегодня, 09:26

Минэкономразвития готовит новое повышение цен на алкоголь

Вчера, 18:05

Мариуполь отмечает четвертую годовщину освобождения от «ДНР»

Вчера, 17:52

Под Киевом на СТО произошел взрыв

Вчера, 16:59

В Славянске задержали боевика, который 4 года прятался в храме

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 