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Верховный суд отказался пересматривать дело воевавшего за «ЛНР» россиянина Агеева

Сегодня, 13:54 citynews.net.ua | Напечатать

Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины отказался пересматривать приговор гражданину России Виктору Агееву, осужденного к 10 годам тюрьмы за участие в боях на Донбассе на стороне боевиков.

Об этом сообщил его адвокат Виктор Чевгуз, передает «Радио Свобода».

«Я подал кассационную жалобу, но Верховный суд не принял ее к рассмотрению, сказав, что нет оснований для пересмотра приговора», — сказал он.

По словам Чевгуза, Верховные суд вынес свое решение в конце мая. Адвокат отметил, что Агеев продолжает находиться в Старобельском следственном изоляторе в Луганской области.

В январе 2018 года Новоайдарский суд Луганской области признал виновным в терроризме и приговорил гражданина России Виктора Агеева к 10 годам лишения свободы. Приговор вступил в силу 6 апреля


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