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МИД: В «Нормандском формате» отсутствует концепция о размещении миротворцев на Донбассе

Сегодня, 12:58 citynews.net.ua | Напечатать

На переговорах министров иностранных дел «нормандской четверки» отсутствует единая концепция развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом заявила заместительница главы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в эфире «5 канала».

«Для того, чтобы найти какие-то компромиссы, надо сначала иметь какой-то концепт. Можно говорить о разных стадиях, о разном персонале, обо всем остальном, если у вас есть концепт того, что вы хотите достичь и договоренность между сторонами о достижении целей этого концепта. Концепта нет», — сказала она.

«Концепта в „нормандском формате“ по миротворческой миссии нет, конечно, что нет и консенсуса», — добавила замминистра.

Зеркаль отметила, что на последней министерской встрече в «нормандском формате» глава российского МИД Сергей Лавров настаивал на том, что миротворцы ООН должна заниматься охраной наблюдателей ОБСЕ и только на участках, где это позволят боевики «ЛНР/ЛНР».

Переговоры в «нормандском формате» прошли 12 июня в Берлине. Это первая встреча на уровне министров с февраля 2017 года.

По итогу встречи министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что политики впервые затронули вопрос освобождения украинцев, удерживаемых в тюрьмах РФ.

Основной темой для дискуссии стало развертывание «голубых касок» на Донбассе. Как отмечал Климкин, украинская сторона настаивает на том, что миротворцы должна сразу зайти на неподконтрольную властям часть Донбасса и способствовать разоружению незаконных вооруженных формирований


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