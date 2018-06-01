МИД: В «Нормандском формате» отсутствует концепция о размещении миротворцев на Донбассе

На переговорах министров иностранных дел «нормандской четверки» отсутствует единая концепция развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом заявила заместительница главы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в эфире «5 канала».

«Для того, чтобы найти какие-то компромиссы, надо сначала иметь какой-то концепт. Можно говорить о разных стадиях, о разном персонале, обо всем остальном, если у вас есть концепт того, что вы хотите достичь и договоренность между сторонами о достижении целей этого концепта. Концепта нет», — сказала она.

«Концепта в „нормандском формате“ по миротворческой миссии нет, конечно, что нет и консенсуса», — добавила замминистра.

Зеркаль отметила, что на последней министерской встрече в «нормандском формате» глава российского МИД Сергей Лавров настаивал на том, что миротворцы ООН должна заниматься охраной наблюдателей ОБСЕ и только на участках, где это позволят боевики «ЛНР/ЛНР».

Переговоры в «нормандском формате» прошли 12 июня в Берлине. Это первая встреча на уровне министров с февраля 2017 года.

По итогу встречи министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что политики впервые затронули вопрос освобождения украинцев, удерживаемых в тюрьмах РФ.

Основной темой для дискуссии стало развертывание «голубых касок» на Донбассе. Как отмечал Климкин, украинская сторона настаивает на том, что миротворцы должна сразу зайти на неподконтрольную властям часть Донбасса и способствовать разоружению незаконных вооруженных формирований