На Луганщине пьяный мужчина, пытаясь «успокоить» собаку, ударил камнем ребенка

Вчера, в 18.30 в дежурную часть Попаснянского отдела полиции поступило сообщение от диспетчера станции скорой медицинской помощи о том, что в детскую больницу госпитализирована девочка с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

По информации правоохранителей, немедленно на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы и ювенальной превенции.

Как выяснилось, в семье мать вместе с сожителем воспитывают пятерых детишек в возрасте от 1-го годика до 12-ти. Сожитель был ранее судим, нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками. Эта семья состоит на учете в полиции и в службе по делам детей, потому что мать уже привлекалась к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Женщина объяснила полицейским, что в этот день ее сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разозлившись на лай собаки, бросил в ее сторону камень, чтобы собака «успокоилась» и будто случайно попал камнями в голову ребенка, который в это время играла во дворе.

Данный факт зарегистрирован. Сотрудники полиции проводят следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершения правонарушения и установления свидетелей.