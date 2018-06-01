Красный Крест ищет поставщиков услуг на Донбассе

Международный Комитет Красного Креста (МККК) является беспристрастной, нейтральной и независимой организацией, цели и задачи которой носят исключительно гуманитарный характер и заключаются в том, чтобы защищать жизнь и достоинство людей, пострадавших от вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия, и оказывать им помощь. МККК также пытается предотвратить страдания людей, распространяя и укрепляя гуманитарное право и универсальные гуманитарные принципы. Делегация МККК в Украине насчитывает более 500 сотрудников в Киеве, Одессе, Славянске, Северодонецке, Мариуполе, Донецке и Луганске.

Делегация МККК в Украине ищет поставщиков услуг, которые готовы и способны выполнять работы на подконтрольной украинскому правительству территориях Донбасса в непосредственной близости от линии соприкосновения. Требуются такие поставщики услуг:

Подрядчики для строительных работ: восстановление, строительство и обслуживание гражданских сооружений, включая частные дома, жилые дома и общественные здания;

Поставщики строительных материалов и материалов первой необходимости для строительства, обустройства жилья, обеспечения санитарно-гигиенических условий и других видов деятельности;

Поставщики материалов для обработки и подачи воды, включая двигатели, насосы, трубы и вспомогательное оборудование.

Поставщиков, которые соответствуют предъявляемым критериям и заинтересованы в работе с МККК, просим письменно связаться с менеджером по закупкам МККК Русланом Намазовым по адресу электронной почты rnamazov@icrc.org.

Предварительная заявка должна включать: свидетельство о государственной регистрации юридического лица; перечень предоставляемых компанией услуг, или каталог; данные об опыте работы и список компаний, которые могут дать рекомендацию. МККК свяжется с отобранными претендентами для обсуждения дальнейших вопросов.