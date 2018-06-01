В магазине в пгт Боровское выявлена незаконная торговля подакцизными товарами

Вчера, 13 июня 2018 года, сотрудники управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО ГУ ГФС в Луганской области во время несения службы в фискальном наряде выявили очередной факт нарушения порядка осуществления хозяйственной деятельности.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

В частности налоговики установили, что в магазине хранились и реализовывались алкогольные напитки и табачные изделия без разрешительных документов, а именно соответствующей лицензии. Кроме того установлено, что продавец не была официально оформлена.

Протокол об административном правонарушении составлен в отношении владельца магазина – физического лица-предпринимателя по ч. 1 ст. 164 КУоАП. Сумма выявленных и изъятых товарно-материальных ценностей составляет более 8 тыс. грн.